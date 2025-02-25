Релиз дополнения запланирован на лето этого года.

Студия Neowiz представила сюжетный трейлер Lies of P: Overture - дополнения-приквела, анонсированного на State of Play.

В Overture главным героем вновь станет Пиноккио, который воспользуется загадочным артефактом, чтобы перенестись во времена, когда Крат всё ещё сохранял своё былое величие. Игрокам предстоит раскрывать тайны города, следуя по стопам Легендарного гвардейца, таинственного персонажа, ведущего по давно забытым историям.

Релиз Lies of P: Overture запланирован на лето этого года, но пока что без точной даты, однако страница дополнения уже появилась в цифровых магазинах, включая Steam.

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Ранее мы рассказывали, что FromSoftware внезапно объявила дату релиза нового Elden Ring, а журналисты выпустили превью. Спин-офф Nightreign в целом получил хорошие отзывы от журналистов.

Кроме того, недавно стало известно, что стример Dinossindgeil стал первым в мире, кто успешно завершил God Run 3 SL1: игрок прошёл все части Dark Souls, Elden Ring, Bloodborne и Sekiro персонажем 1-го уровня и без урона. На это у него ушло почти два года. Когда Dinossindgeil убил финального босса в Dark Souls 3 - он расплакался.

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