Sable не ведёт игрока за ручку, а предлагает ему по-настоящему свободный геймплей.

В Epic Games Store бесплатно раздают Sable. Забрать игру можно до 3 июля, после чего она останется в библиотеке навсегда.

Sable - это приключение от британской студии Shedworks, которое вышло в 2021 году и выделяется необычным стилем, вдохновлённым работами художника Мёбиуса.

Игроку дают управление над девушкой по имени Сэйбл, которая отправляется в путешествие по пустынному миру. Это открытый мир, но здесь нет карты с точками интереса или обязательных заданий. Исследовать мир можно в любом порядке, а ключевую роль играют диалоги и находки на локациях.

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Героиня исследует полуразрушенные корабли, руины, пещеры и лагеря на своём верном ховербайке. Встречаются побочные задания: поиски пропавших персонажей, сбор предметов, разговоры с местными жителями. Можно заниматься ими, а можно просто изучать местность.

Большое внимание уделено визуальной части: цвета, тени и переходы между локациями проработаны детально. Музыкальное сопровождение написала группа Japanese Breakfast, оно подчеркивает спокойный и медитативный тон игры.

Ранее Sable попала в наш топ-7 игр с открытым миром, которые не ведут игрока за ручку. В этих играх легко потеряться.

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