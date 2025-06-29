Катерина Пулатова

Эти цветы и кустарники могут красиво выглядеть, но вы пожалеете об их посадке.

Мудрые дачники стараются сделать свою клумбу не только красивой, но и сбалансированной. Некоторые многолетние растения считаются агрессивными и быстро захватывают участок. Либо они могут быть настолько сложными в уходе, что не стоят своей красоты.

Дачникам стоит запомнить, что нельзя сажать возле дома, чтобы избежать проблем. Если все же решите посеять цветы из этого списка, то уделяйте им больше внимания и регулярно обрезайте.

Какие растения нельзя сажать возле дома

Список из восьми худших цветов и кустарников для двора назвал профессиональный садовник Пег Алои в статье для House Digest. Он перечислил культуры с агрессивным нравом и назвал альтернативы для некоторых.

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Сибирский ирис

Хоть эти растения красиво цветут и мгновенно привлекают внимание, их недостатком является толстый и очень плотный корень. Своей корневой системой они могут мешать соседям, особенно если у тех слабый корень. Как альтернативу эксперт предлагает немецкие ирисы - они не менее красивы, но не угнетают другие цветы, а также легко делятся для размножения.

Византийский чистец

Этот многолетник имеет два основных недостатка. Во-первых, он стремительно разрастается и становится инвазивным на участке. Во-вторых, к концу лета, когда чистец увядает, его листья кажутся неприглядными и будто заплесневевшими. В итоге растение скорее портит, а не украшает участок.

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Форзиция

Ещё одно растение, что нельзя сажать во дворе, хотя очень хочется. Роскошный цветущий кустарник является ярким украшением сада. Но посадив его один раз, вывести или пересадить форзицию очень трудно, поскольку она развивает огромные глубокие корни. Кроме того, культура довольно прихотлива - без регулярной обрезки покрывается галлами, которые её убивают.

Гелиопсис (ложный подсолнух)

Этот цветок садовник не рекомендует сажать из-за высокой агрессивности: от него почти невозможно избавиться. Если гелиопсис распространит семена, то превратится в садового вредителя. К тому же он считается капризным и легко сбрасывает лепестки от ветра или дождя. Подумайте, нужно ли вам такое непредсказуемое растение?

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Глициния

Этому кустарнику почти нет равных в роскошном цветении и восхитительном аромате. К сожалению, чем старше глициния, тем больше разрастаются и крепче становятся лозы, нанося реальный большой ущерб зданиям. К тому же она считается инвазивной и быстро захватывает сад. Если хочется наслаждаться нежными цветами, выращивайте глицинию с прочными железными опорами.

Гибискус сирийский

Безусловно красивое растение, но добавит вам мороки и будет требовать постоянной прополки. Гибискус часто формирует новые саженцы. Если их сразу не удалять, то они захватят огромную территорию. Эксперт рекомендует мульчировать корень, чтобы цветок не так активно рос.

Рудбекия волосистая

Для многих цветоводов рудбекии являются любимчиками. Но стоит помнить, что они часто и активно пересеиваются по всему саду, после чего вырастает в нежеланных местах. Садовник рекомендует вместо волосистой выращивать менее плодовитые сорта, например, рудбекию капучино.

Примула вечерняя

Этот цветок, также известен как энотера, неконтролируемо разрастается после посева. Вы можете серьезно пожалеть о посадке.

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