После турбулентного запуска Cyberpunk 2077 компания решила несколько раз перестраховаться.

CD Projekt RED ещё раз напомнила, что показанное демо "Ведьмак 4" не отражает то, как игра будет выглядеть на релизе.

В интервью GamesRadar технический продакт-менеджер "Ведьмак 4" Ян Херманович заявил, что демо разрабатывалось отдельно и всего лишь показывает графические возможности Unreal Engine, оно не предназначенно для полноценной демонстрации игры.

Но всё же это не значит, что весь ролик - ложь. Показанная локация, Ковир, действительно появится в игре, а все ассеты в демо были взяты прямиком из основного проекта.

Видео дня

Также общий художественный стиль из демо очень похож на полноценную игру, хоть и с некоторыми отличиями. Херманович подметил, что в студии уже успели немного изменить стиль графики со времён первого трейлера "Ведьмак 4" на The Game Awards 2024.

Херманович отметил, что CDPR вынесла урок из проблемного релиза Cyberpunk 2077, где, среди прочего, их обвиняли в даунгрейде графики, по сравнению с демо, показанными на презентациях. Теперь студия максимально чётко объясняет разницу между демо и полноценной игрой:

"Мы не называем это геймплеем, мы не притворяемся, что это настоящая игра. Это технологическая демонстрация".

Ранее Ян Херманович заявил, что игрокам пока не стоит составлять мнение о Цири в игре. Впрочем, он уверен, что Цири - идеальный выбор главной героини.

Вас также могут заинтересовать новости: