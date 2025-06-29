Сейчас у переиздания 71% отрицательных отзывов.

За Warhammer 40K: Space Marine: Master Crafted Edition теперь можно вернуть деньги, даже если вы уже наиграли больше двух часов. После шквала негативных отзывов в Steam (у игры сейчас 71% отрицательных рецензий) разработчики объявили полный рефанд для всех покупателей.

Предложение в силе до 10 июля, пока не закончится летняя распродажа в Steam.

Master Crafted Edition предлагает чуть подтянутую графику и поддержку 4K, но по сути остаётся тем же экшеном, без серьёзных изменений в геймплее или интерфейсе. Ситуацию усугубили баги, вылеты и неудобное меню выбора оружия.

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Больше всего игроков всё же смутила цена: за минимальные улучшения SEGA запросила 1500 гривен.

При этом владельцы предыдущего переиздания Space Marine, Anniversary Edition, не получили отдельного обновления, несмотря на то, что уже покупали игру с полным набором DLC и бонусами.

Владельцам Anniversary Edition только предложили скидку 50%, но воспользоваться ею можно только после возврата Master Crafted Edition и при повторной покупке.

Разработчики Master Crafted Edition пообещали выпустить серию патчей, которые устранят технические проблемы.

Ранее мы рассказывали, что Генри Кавилл рассказал подробности про сериал по Warhammer 40K, где он выступит продюсером. Создатели уже определились с местом действий сериала, но пока что держат его в секрете.

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