Лучшими стали моды для Portal и Stalker.

Редакция платформы ModDB составила топ-10 лучших модов в десяти категориях, охватывающих модификации для одиночных и многопользовательских игр, графические обновления и уникальные проекты.

Лучший мод для одиночной игры

Portal: Revolution

Приквел ко второй части Portal, добавляющий десятки уникальных головоломок и новые сюжетные элементы. На прохождение модификации потребуется 5–7 часов, а для удобства игроков добавлены русские субтитры.

Лучший мультиплеерный мод

Battlefield 1918

Этот мод переносит игроков в эпоху Первой мировой войны, добавляя исторически достоверное оружие, технику и механику сражений. Игроки могут попробовать новый стиль игры, основанный на командной работе, траншеях и артиллерии. Поддерживаются масштабные битвы до 256 участников.

Лучший графический мод

Need for Speed: Underground 2 Remix

Используя RTX Remix от NVIDIA, разработчики улучшили графику гоночной классики. Новая модификация делает игру 2004 года визуально современнее, сохраняя её оригинальный стиль и атмосферу.

Лучший перерабатывающий игру мод

True Stalker

Новый сюжет, уникальные уровни, переработанный геймплей и улучшенная графика. True Stalker сохраняет связь с оригинальной трилогией, но предлагает совершенно свежий игровой опыт.

Лучшая поддержка

RealRTCW для Return to Castle Wolfenstein

Модификации уже 8 лет, но она продолжает обновляться. В версии 5.0 добавлены новые анимации, метательные ножи, интерактивный хаб и множество других улучшений.

Достойно выйти как официальный аддон

Arkona для Gothic II: The Night of the Raven

Самостоятельная модификация с полностью озвученным сюжетом, новым миром и десятками часов геймплея. Мод предлагает увлекательные приключения в духе оригинала.

Награда за историческую точность

Company of Heroes: IMMERSION 1944 для Company of Heroes

Расширенные кампании, исторически точные скины и юниты. Этот мод стремится передать дух и атмосферу Второй мировой войны с максимальной достоверностью.

Лучшая адаптация

Duake для Quake

Главный герой Quake заменён на Думгая. Обновлённые враги, переработанное освещение и пересобранный первый эпизод делают мод интересным даже для ветеранов серии.

Лучшая уникальная фишка

C&C Generals Zero Hour: Enhanced для Command & Conquer: Generals Zero Hour

Мод добавляет реалистичные текстуры, переработанные юниты, карты и эффекты, что обновляет игровой процесс и делает его более современным.

Самый ожидаемый мод

Shokuhō для Mount & Blade II: Bannerlord

Модификация переносит игроков в эпоху Воюющих царств Японии. Разработчики регулярно делятся видеообзорами, демонстрирующими тщательную проработку всех деталей.

