У поклонников режисера все еще может быть возможность насладиться его последним проектом.

Дети покойного режиссера Дэвида Линча ищут способы, с помощью которых они могут выпустить его последний проект. Об этом рассказала его дочь Дженнифер, пишет The Independent.

Отмечается, что последним проектом, который снял Линч, был "Твин Пикс: Возвращение" 2017 года. Однако, как добавили в издании, он также написал мини-сериал для Netflix под названием "Незаписанная ночь" (Unrecorded Night).

По словам дочери режиссера, что у поклонников все еще может быть возможность насладиться этим сериалом.

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"Было бы очень грустно, если бы люди не увидели его", - заявила она.

При этом Дженифер предположила, что частью сериала вполне могли бы стать "друзья" Линча - Кайл Маклахлен, Лора Дерн и Наоми Уоттс.

"Он любил играть со своими друзьями", - добавила она.

Генеральный директор Netflix Тед Сарандос рассказал, что они с режиссером говорили о проекте, но пандемия и проблемы со здоровьем помешали его созданию:

"Он пришел в Netflix с идеей ограниченного сериала, и мы сразу же ухватились за нее. Это был проект Дэвида Линча, наполненный тайнами и рисками, но мы хотели отправиться в это творческое путешествие с гением. Сначала вмешался COVID, потом появились проблемы со здоровьем, из-за чего проект так и не был реализован. Но мы дали понять: как только он будет готов, мы полностью за".

Напомним, Дэвид Линч умер в январе 2025 года в возрасте 78 лет после остановки сердца из-за хронической обструктивной болезни легких. У признанного режиссера "Малхолланд Драйв" и "Синего бархата" в 2020 году диагностировали эмфизему.

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