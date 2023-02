Сторм Рид считает, что в шоу демонстрируются важные истории.

Вокруг сюжета шоу The Last of Us, которое создано на основе одноименной игры Naughty Dog, продолжают точиться споры. Отдельным пользователям не нравится, что в сериале много внимания уделяется ЛГБТ-тематике. Новый виток дебатов началась после седьмого эпизода экранизации. В нем демонстрируется история из игрового дополнения Left Behind о прошлом Элли. Актриса Сторм Рид, которая исполнила роль Райли, подружки главной героини, ответила всем критикам. Она посоветовала привыкнуть к ЛГБТ-сюжетам в шоу или не смотреть его.

Соответствующее заявление Рид сделала в интервью Entertainment Weekly: "Как сказала Белла [Рамзи], когда вышел третий эпизод: "Если вам это не нравится, не смотрите. Мы рассказываем важные истории. Мы рассказываем истории о переживаниях людей, и это то, ради чего я живу. Это то, что делает историю хорошей, потому что мы рассказываем истории людей, которые занимают место в мире".

"Я знаю, что люди будут думать то, что они хотят думать. Но им придется привыкнуть к этому. Если вы не хотите смотреть сериал, потому что в нем есть гей-сюжеты, потому что в нем есть трансперсонаж, это ваше дело, и вы упускаете возможность", — продолжила Рид.

По словам актрисы, если людей волнует, кого она любит, это их проблемы. Есть много других аспектов, о которых стоит беспокоиться. А любовь прекрасна в любом формате.

Сериал The Last of Us — сюжет и актеры

Экранизация игры показывает мир, где случилась вспышка эпидемии мутировавшего гриба-паразита, который превращает людей в зомби. В центре сюжета опытный циничный контрабандист Джоэл, потерявший дочь на заре пандемии. Теперь ему предстоит перевезти через всю страну дерзкую девочку Элли с иммунитетом к болезни.

Роли Джоэла и его спутницы исполнили Педро Паскаль и Белла Рамзи соответственно. Эти актеры уже снимались вместе в другом успешном шоу от HBO — "Игре престолов".

Шоураннером экранизации выступил Крейг Мейзин, создавший сериал "Чернобыль". В производстве также участвует автор оригинальной игры — глава студии Naughty Dog Нил Дракманн.

Съемки шоу прошли в Канаде. HBO потратила на производство первого сезона картины $200 миллионов.

Первая серия шоу вышла 15 января на HBO Max.

