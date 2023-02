Это влияние недавнего прошлого.

В понедельник, 20 февраля, вышел шестой эпизод шоу The Last of Us. Серия добавила новую деталь к истории, которой не было в игре. Речь о панических атаках у главного героя Джоэла. Создатели экранизации объяснили, почему они появились. А тем временем пользователи уже превратили фрагменты с приступами в мемы. Осторожно, далее в материале присутствуют спойлеры к сюжету The Last of Us.

Появление панических атак прокомментировали шоураннер Крейг Мазин и соруководитель Naughty Dog, глава разработки двух частей TLoU Нил Дракманн в свежем подкасте, посвященном шоу. Они заявили: "Мы хотели изучить последствия того, что произошло с Джоэлом после смерти Генри и Сэма, несмотря на то что времени прошло много, и это показано, когда он выходит из хижины и хватается за грудь".

Главный герой винит себя за бездействие. Позже он подтвердил это в разговоре со своим братом Томми. Джоэл заявил, что пять лет назад убил бы зараженного Сэма, а теперь стал "чересчур глух и медлителен". Протагонист не уверен, сможет ли защитить Элли.

Видео дня

"Этот эпизод о том, как Джоэл смиряется с тем, как он напуган тем, что она [Элли] умрет, и это будет его вина. Если вы были внимательны, вы видели, что Джоэл помогал ей столько раз, столько же он ее и подводил. И это те вещи, на которых он зацикливается", — добавили создатели сериала.

Тем временем пользователи Twitter превратили эпизоды с паническими атаками главного героя в мемы. Они сделали нарезку кадров и сопроводили ее забавными сообщениями. Не обошлось и без "Ведьмака 3". Например, журналист Циан Махер написал: "Когда кто-то говорит вам, что выбрал Трисс, а не Йеннифэр".

Сериал The Last of Us — сюжет и актеры

Экранизация игры показывает мир, где случилась вспышка эпидемии мутировавшего гриба-паразита, который превращает людей в зомби. В центре сюжета опытный циничный контрабандист Джоэл, потерявший дочь на заре пандемии. Теперь ему предстоит перевезти через всю страну дерзкую девочку Элли с иммунитетом к болезни.

Роли Джоэла и его спутницы исполнили Педро Паскаль и Белла Рамзи соответственно. Эти актеры уже снимались вместе в другом успешном шоу от HBO — "Игре престолов".

Шоураннером экранизации выступил Крейг Мейзин, создавший сериал "Чернобыль". В производстве также участвует автор оригинальной игры — глава студии Naughty Dog Нил Дракманн.

Съемки шоу прошли в Канаде. HBO потратила на производство первого сезона картины $200 миллионов.

Первая серия шоу вышла 15 января на HBO Max.

Вас также могут заинтересовать новости: