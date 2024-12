Новую игру Юсуфа Фареса должны анонсировать уже через неделю на The Game Awards 2024.

Приближается крупная презентация The Game Awards 2024, а вместе с ней и слухи об играх, которые покажут на ивенте. В этот раз у известного инсайдера оказалась очень детальная информация о новой игре Юсуфа Фареса, автора It Takes Two и A Way Out.

Инсайдер billbil-kun сообщил, что следующая игра Hazelight Studios, команды Фареса, будет называться Split Fiction, а её релиз запланирован на 6 марта 2025 года для ПК и консолей.

Полноценный анонс состоится уже в следующую пятницу на премии The Game Awards 2024, где Фарес, друг ведущего церемонии Джеффа Кили, - постоянный гость.

Каких-то подробностей об игре не много. Как и в прошлых играх студии, основной механикой будет кооперативное прохождение со сплитскрином, на что даже само название намекает. Ожидается, что разработчики будут экспериментировать с динамической системой разделения экрана.

Ранее мы рассказывали, что редакторы сразу двух крупных игровых изданий ожидают очень многого от предстоящего The Game Awards 2024. Это будет 10-я годовщина премии, поэтому организаторы действительно могут подготовить что-то необычное.

