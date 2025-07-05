Супруги Джон и Бренда Ромеро узнали об остановке финансирования буквально за ночь до принятия решения.

Romero Games, студия, основанная создателем DOOM Джоном Ромеро и его супругой Брендой Ромеро, потеряла финансирование своего нового проекта и вынуждена увольнять сотрудников.

Об этом сообщила Бренда Ромеро, уточнив, что решение об отмене поддержки принял издатель, и не только по отношению к их игре, но и к нескольким другим неанонсированным проектам в разных студиях.

По словам Ромеро, команда строго соблюдала все сроки, проходила все проверки и получала отличную внутреннюю оценку качества. Отмена проекта - это не следствие ошибок разработчиков, а результат стратегических перемен у издателя.

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Хотя в официальном сообщении не указано издателя, бывшие сотрудники в LinkedIn напрямую связывают ситуацию с Microsoft. Напомним, та накануне провела масштабные увольнения, закрыла студию The Initiative и отменила проекты в ZeniMax и Rare. Некоторые из сотрудников Romero Games пишут, что студия полностью закрывается.

С момента анонса в 2022 году Romero Games разрабатывала новый шутер от первого лица совместно с крупным издателем. Проект называли новым рассветом для студии.

Ранее мы рассказывали, что продюсер Xbox посоветовал уволенным работникам общаться с ИИ. Разработчик даже предложил варианты промтов, но быстро удалил пост из-за критики.

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