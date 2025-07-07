Важно избегать употребления слишком холодной воды – в этом больше вреда, чем пользы.

Лето 2025 года оказалось чрезвычайно жарким. Погода в Европе продолжает бить температурные рекорды, что влечет за собой и смерти людей.

Когда речь заходит о жаре, лето в Украине не стало исключением. Если еще несколько недель назад можно было наслаждаться довольно комфортной для лета температурой, сейчас на столбиках термометров можно увидеть и отметки выше 30°C. УНИАН разбирался, как справиться с жарой летом.

Как справиться с жарой на улице

Кто знает, как спасаться в жару, как не люди, которые живут в жарких странах? К примеру, в Египте. The Independent собрал советы о том, как справиться с жарой, от Тамары Дэвисон, которая переехала из Лондона в эту страну.

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Как известно, самыми главными опасностями летом являются тепловой удар и обезвоживание. Этих состояний можно и нужно избегать. Советы о том, что нужно по максимуму находиться в тени и пить много воды, являются классикой.

Но, по словам Тамары Дэвисон, есть менее очевидные методы, как жить в жарких условиях и при этом наслаждаться, а не сидеть дома, избегая улицы. Во-первых, ваш день должен начинаться как можно раньше. Если в вашей рутине есть спорт, старайтесь ходить на занятия в утренние часы.

Не менее полезным является навык, который заключается в том, чтобы двигаться расслабленно. Поначалу придется прикладывать усилия, ведь это сложнее, чем кажется на первый взгляд, особенно если вы живете в крупных городах, где темп жизни намного быстрее. Но как только вы освоите контроль над своими движениями, вы заметите, что будете меньше уставать.

Во-вторых, избегайте слишком холодной воды. Это заберет больше вашей энергии, чем употребление жидкости комнатной температуры.

Также г-жа Дэвисон советует не бежать под холодный душ сразу по приходу с улицы. Шок, который испытает ваш организм от экстремальных температур, точно не поможет.

Кроме того, отличным помощником в борьбе с жарой являются средства для регидратации. Их можно купить в аптеке.

Как справиться с жарой дома без кондиционера

Хотя летом температура в помещениях зачастую куда ниже, чем на улице, от духоты спастись не так легко. Особенно, если в доме нет системы кондиционирования.

Есть несколько способов, как справиться с жарой без кондиционера:

Проветривайте правильно. Открывать окна лучше рано утром и поздно вечером, когда воздух уже не такой горячий. В другое время лучше держать окна закрытыми.

Открывать окна лучше рано утром и поздно вечером, когда воздух уже не такой горячий. В другое время лучше держать окна закрытыми. Защитите помещение от солнца. По возможности, купите темные и плотные шторы, чтобы они не пропускали солнечный свет. Можно также повесить на окна специальную пленку, которая будет отражать солнечные лучи и предотвратит перегрев помещения.

По возможности, купите темные и плотные шторы, чтобы они не пропускали солнечный свет. Можно также повесить на окна специальную пленку, которая будет отражать солнечные лучи и предотвратит перегрев помещения. Увлажняйте воздух. Конечно, можно расщедриться на увлажнители воздуха, но стоят они довольно недешево. Поэтому можно действовать по старинке: поставьте в комнате емкости с холодной водой и периодически распыляйте воду из пульверизатора.

Также стоит ограничить использование бытовой техники. Различные электроприборы – к примеру, чайники и духовки – тоже способствуют повышению температуры в помещении.

А вот лампы накаливания можно заменить на светодиодные – они не будут нагреваться во время работы.

Ну и не стоит забывать об одежде. В летний период лучше отдавать предпочтение легким натуральным тканям, которые будут пропускать воздух.

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