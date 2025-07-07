В следствии этого решения около 100 человек потеряли работу.

Студия Romero Games, основанная Джоном и Брендой Ромеро, официально закрылась после того, как издатель внезапно отказался финансировать их новый шутер.

По данным TheJournal.ie, речь идёт о Microsoft, компания якобы прекратила сотрудничество в рамках очередной волны сокращений и закрытий студий.

Бывшие сотрудники рассказали, что команда даже не подозревала о готовящемся решении. Один из них отметил: "У нас были встречи с издателем за день до этого, и никто не сказал ни слова".

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По его словам, хоть опасения и витали в воздухе на фоне недавних увольнений в Xbox, казалось, что студия находится вне зоны риска: "Проект был уже на достаточно продвинутой стадии".

На момент закрытия в Romero Games работало 42 человека, но вместе с внешними подрядчиками в разработке участвовало более 100 специалистов. Все они оказались без проекта буквально за сутки после общения с издателем.

Хотя официально проект заморожен, бывшие сотрудники надеются найти новое финансирование. Но на данный момент студия полностью закрыта.

Romero Games работала над игрой в жанре шутера от первого лица, о которой пока ничего не известно. До этого студия выпустила Empire of Sin, а также авторские моды Sigil и Sigil 2 для Doom, тепло принятые фанатами классических шутеров.

Ранее журналист Джез Корден заявил, что Xbox пришлось пойти на сокращения и закрытия проектов из-за нереалистичных задач, которые им ставит Microsoft.

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