Журналисты сходятся во мнении, что игра сочетает в себе захватывающий сюжет, красивый мир и глубокую боевую систему.

Журналисты поделились первыми впечатлениями об Clair Obscur: Expedition 33, грядущей RPG от Sandfall Interactive. Игра привлекает внимание необычным сеттингом и глубокой боевой системой, хотя и вызывает некоторые вопросы по части исследования мира.

Sandfall Interactive создала игру с уникальной атмосферой и захватывающей историей. Игроки отправляются в путешествие в роли членов экспедиции, пытающихся остановить загадочную Художницу, которая ежегодно обрекает на смерть людей определенного возраста.

Журналисты отмечают, что мир Clair Obscur: Expedition 33 поражает своей красотой. Локации, от эфирного леса до подводного, но находящегося на суше, кораллового рифа, выполнены с высоким уровнем детализации.

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Однако, по мнению Eurogamer, исследование этих локаций омрачается отсутствием карты и избыточным эффектом размытия движения. IGN же сравнивает линейность игры с Final Fantasy X, подчеркивая, что это не открытый мир, но каждый уровень проработан до мелочей.

Боевая система Clair Obscur: Expedition 33 заслуживает особого внимания. Она сочетает пошаговые сражения с элементами экшена, требуя от игроков не только стратегического планирования, но и моментальной реакции. Каждый персонаж обладает уникальными способностями и стилем боя, что открывает широкие возможности для тактических комбинаций. Eurogamer отмечает, что сражения динамичны и увлекательны, а IGN подчеркивает глубину системы, опять же сравнивая ее с Final Fantasy X.

Система развития персонажей также предлагает интересные возможности. Игроки могут экипировать "пикто" и "люмины", которые дают различные бонусы и эффекты. Это позволяет создавать уникальные комбинации и стратегии, адаптируя персонажей под свой стиль игры.

Оба издания сходятся во мнении, что Clair Obscur: Expedition 33 обладает большим потенциалом. Игра сочетает в себе захватывающий сюжет, красивый мир и глубокую боевую систему. Однако, некоторые аспекты, такие как навигация и исследование мира, требуют доработки.

Релиз Clair Obscur: Expedition 33 запланирован на 24 апреля. Игра будет доступн на ПК, Playstation 5 и Xbox Series, в том числе по подписке Xbox Game Pass.

Ранее мы рассказывали про системные требования Clair Obscur: Expedition 33. Игра не требует многого и будет работать даже на видеокарте GTX 1070 Ti.

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