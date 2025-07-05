Cyberpunk Edgerunners 2 будет мрачнее, чем оригинал.

Во время фестиваля Anime Expo студия Trigger и CD Projekt RED объявили о запуске производства аниме Cyberpunk: Edgerunners 2. Новый сезон станет полностью самостоятельной историей, без связей с событиями первого.

Сюжет развернётся вокруг темы мести и искупления, а тон повествования, по словам авторов, будет более мрачным и тяжёлым. Сезон вновь будет состоять из десяти эпизодов.

Создатели подчеркнули, что герой первого сезона, Дэвид Мартинес, не появится в продолжении, это будет совершенно новая история во вселенной Cyberpunk 2077.

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Оригинальный Cyberpunk: Edgerunners рассказывал о 17-летнем Дэвиде, подростке из Найт-Сити, который после личной трагедии становится наёмником-эджраннером. Сериал получил множество наград и похвал за режиссуру, драму, персонажей и мрачную подачу темы киберпсихоза.

Ранее мы рассказывали, что CD Projekt RED перенесла новый "финальный" патч для Cyberpunk 2077. Теперь у обновления нет точной даты релиза.

Кроме того, недавно стало известно, что сиквел Cyberpunk 2077 вошел в стадию препродакшена. CDPR назвали игру в отчете Cyberpunk 2, но это не означает, что игра получит именно такое финальное название.

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