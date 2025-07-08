Рассказываем, когда надо выкапывать лук - на что ориентироваться и какие будут благоприятные дни по лунному календарю.

Озимый лук радует ранним урожаем, но его нужно вовремя собрать, чтобы хранился. Когда копать лук правильно и по каким признакам определить, что пришло время - рассказываем ниже.

Когда выкапывать лук, посаженный под зиму

Сроки, когда выкапывать лук в Украине, могут отличаться, в зависимости от региона - это может быть как начало июля, так и начало августа. На юге копают раньше, так как там он созревает быстрее, на севере страны - позже. На скорость созревания влияют также и погодные условия - дождь, жара, поэтому точных сроков сбора не существует. Агрономы советуют ориентироваться на 68-80 день после посадки, но есть и народные приметы, которые укажут, что лук пора копать:

шейка луковиц должна стать сухой и тонкой желтого цвета или другого (в зависимости от сорта);

перья легли на землю и пожелтели;

кожица стала шелушиться, и шелуха при этом хорошо отделяется.

Перед выкопкой лука за 2-3 недели его прекращают поливать: то есть, как только увидели, что перья (они будут еще зеленые) начали ложиться на землю - все, полив прекратить.

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Когда нужно выкапывать лук по лунному календарю в 2025 году

Есть также сроки и по лунному календарю, когда выкапывать озимый лук лучше всего. В июле это такие даты:

9 июля - Луна в Козероге;

11 июля - Луна в Козероге до 20:25;

16 июля - Луна в Овне с 07:30;

17 июля - Луна в Овне;

18 июля - Луна в Овне до 11:07;

25 и 26 июля - Луна во Льве.

Важный момент: с выкопкой лука затягивать нельзя, иначе он снова начнет расти и выпускать стрелку - храниться такой не будет.

Есть и вторая причина, по которой нельзя оставлять лук на грядке - аномальная жара. Если в зной выкопать лук на день-два позже, то можно получить уже печеный.

Как правильно выкапывать лук и как его хранить

Лук обычно выдергивают из почвы руками, но, если земля из-за жары стала как камень, тогда, конечно, нужно подкопать. Делают это вилами или лопатой.

Если на луковицах осталась земля, ее очищают, а сами луковицы раскладывают в тени на горизонтальной поверхности - на день-два. Нужно, чтобы перья подсохли, а затем их обрезают с помощью ножниц.

Случается, что лето выдалось дождливое, а лук пора собирать. Тогда его тоже выкапывают, но раскладывают на дозаривание: нужно, чтобы зеленые перья подсохли, а питательные вещества из них ушли в луковицы.

Хранят лук на чердаках и закрытых балконах/лоджиях, там, где нет прямых лучей солнца и хорошая вентиляция. Также, если перья не совсем пересохли, из лука плетут связки, которые затем подвешивают на балконе или чердаке.

Напомним, ранее мы рассказывали, чем подкормить помидоры в июле для сочности.

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