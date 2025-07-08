День семьи имеет официальную дату в Украине, и это не 8 июля.

День семьи - один из самых любимых праздников у украинцев, ведь семейные ценности всегда были важны для нашего народа. В течение многих лет Украина отмечала торжество вместе с РФ. Но после начала полномасштабной войны дату праздника перенесли на международную.

Когда День семьи в Украине

Семейное торжество в нашей стране начали официально праздновать в 2012 году по указу Виктора Януковича. Его датой стало 8 июля - день церковной памяти Петра и Февронии, русских святых, которые в России считаются эталоном семьи и покровителями влюбленных.

Праздник был перенесен в 2023 году Владимиром Зеленским, и уже 2024 года наступил по новой дате - 15 мая. Это Международный день семьи, основанный ООН в 1993 году.

День семьи в Украине в 2025 уже был 15 мая. Второй год подряд мы отмечаем праздник вместе с остальным миром, призывая людей к единству, взаимопомощи и поддержке близких во время войны.

У украинцев есть немало причин перестать поздравлять близких с Днем семьи, любви и верности 8 июля. Этот праздник имеет российское происхождение и используется в РФ для пропаганды и противопоставления "западному" Дню святого Валентина. Сами Пётр и Феврония, вероятно, являются выдуманными персонажами, а легенда об их отношениях полна насилия и жестокости, что замалчивается РПЦ.

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