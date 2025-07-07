Том Уоррен же считает, что завышенные ожидания начались после покупки Activision Blizzard.

Журналист Джез Корден заявил, что требования к Xbox резко выросли после покупки Activision Blizzard, и стали попросту невыполнимыми.

Как он написал в X, именно из-за давления сверху Xbox начала сворачивать проекты и сокращать людей:

"Финансовый директор Microsoft поставила перед Xbox в основном недостижимые цели, которые продолжают разрушать внутренние процессы. И это ещё не конец".

Речь идёт об Эми Худ, одном из ключевых топ-менеджеров Microsoft. После сделки с Activision Blizzard компания установила новую финансовую планку, которой Xbox сейчас не соответствует.

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Как уточняет другой журналист, Том Уоррен, без покупки Activision доходы у игрового направления были бы ощутимо ниже, а Game Pass всё ещё не приносит той прибыли, на которую рассчитывали. Корден, впрочем, с ним не согласился.

Сейчас Microsoft делает ставку на ИИ, а значит, ресурсы перераспределяются. В итоге Xbox попала под финансовый прессинг, где ради эффективности начали отменять игры, закрывать студии и менять планы по развитию платформы.

Корден предупреждает, что всё может стать ещё хуже, если от Xbox продолжат требовать то, что в нынешних рыночных условиях просто невозможно.

Ранее Джез Корден сообщил, что у Microsoft уже есть трейлер TES 6, который разработчики тщательно скрывают. Он очень надеется, что прав.

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