В этих играх можно жить: топ-10 игр, на прохождение которых понадобится 100+ часов

Конечно, в основном это RPG, но и не только.

Некоторые игры бросают тебе вызов не только в бою, но и по продолжительности. Это те самые RPG, симуляторы и песочницы, которые легко могут занять 100 часов и больше.

На Comicbook собрали игры, которые не просто длинные, а реально стоят потраченного времени, а мы адаптировали этот список для вас.

Persona 5 Royal

Среднее прохождение: 100–130 часов

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Атмосферная JRPG с одной из лучших визуальных подач в жанре. Ты играешь за школьника, который ночью становится борцом за справедливость в мире снов.

История насыщена драмой, колоритными персонажами и запоминающимся визуальным стилем. Параллельно с основной историей - десятки побочных заданий, менеджмент отношений и подземелья.

The Elder Scrolls IV: Oblivion

Среднее прохождение: 100–140 часов

Если проходить только сюжет - это 30 часов, но с серией TES так не работает. Один квест приводит к другому, и вот ты уже месяц не выходишь из Сиродила. Особенно сейчас, когда вышел ремастер.

Satisfactory

Среднее прохождение: 102–210 часов

Первый пример не RPG. Это сложная песочница, в которой тебе предстоит строить комплексные производственные цепочки на собственном заводе. Плюс можно играть в коопе, строя предприятия вместе с друзьями.

Baldur’s Gate 3

Среднее прохождение: 100–200 часов

Настольная D&D в виде игры, где каждый выбор что-то меняет. Хочешь - дружи с монстрами, хочешь - вырезай всех подряд. Механик столько, что на второе прохождение уходит не меньше времени, чем на первое. После релиза игра установила мировой рекорд по количеству слов в сценарии, и держала его аж до релиза ещё одного призёра нашего топа.

Elden Ring

Среднее прохождение: 90–120 часов

В представлении не нуждается. В игре 207 боссов, но помимо боёв, в Elden Ring огромный открытый мир, куча скрытого контента, кооператив, PvP и даже вторжения в чужие миры.

The Witcher 3: Wild Hunt

Среднее прохождение: 60–170 часов

Современная классика. Основной сюжет занимает около 60 часов, но с дополнениями легко добирается до 150+. Мир живой, насыщенный и в каждой деревне есть своя трагедия.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Среднее прохождение: 70–200 часов

Песочница без границ, где можно собрать мотоцикл из палок и ракет, а потом летать по небу. Три уровня карты: подземелья, поверхность и небесные острова. Сотни головоломок, врагов, секретов и свободы для креатива.

Minecraft

Среднее прохождение: 130–400 часов

Главный конструктор всех времён. Люди воссоздают Средиземье, Звезду Смерти или даже свои города. Выживание, крафт, исследование - всё затягивает, осталось в это уравнение добавить друзей и пользовательские моды, и 400 часов превращаются в 1000.

Kingdom Come: Deliverance 2

Среднее прохождение: 80–120 часов

Средневековая Чехия без магии, но с максимальным реализмом. Здесь не получится махать мечом как в фэнтези, бой тактический, а лечение требует трав и времени. Но если втянуться, всё становится невероятно атмосферным. Игра также побила рекорд Baldur's Gate 3 по количеству слов в сценарии.

Red Dead Redemption 2

Среднее прохождение: 83–180 часов

История Артура Моргана - один из самых сильных сюжетов в играх вообще. Но на этом всё не заканчивается: охота, рыбалка, квесты, исследование, каждый день в RDR2 как новое приключение.

Ранее мы собрали топ-20 лучших игр первой половины 2025 года по мнению критиков. Metacritic подвели первые итоги этого года.

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