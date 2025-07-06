На новейшем британском авианосце установили компьютерный клуб с ПК на RTX 4080

Королевский флот признал киберспорт официальным видом спорта, и теперь обязан предоставлять военным все условия для занятий.

Королевский военно-морской флот Великобритании совместно с Британской федерацией киберспорта установили на авианосце HMS Prince of Wales компьютерный клуб для моряков.

Теперь на борту стоит 12 компьютеров Alienware с топовыми RTX 4080 и Intel Core i7, несколько игровых консолей и с дюжину мониторов и телевизоров.

Всё из-за того, что в марте 2024 года ВМС Британии признали киберспорт официальным видом спорта для военных, и теперь командование создаёт условия, чтобы моряки могли заниматься этой разновидностью спорта:

Видео дня

"Оборонный сектор Великобритании должен использовать киберспорт как стратегический инструмент для развития ключевых навыков, укрепления сообщества и привлечения нового поколения кадров, отражая широкие слои общества, и этот киберспортивный комплекс является тому подтверждением", - заявил лейтенант-полковник Стивен Ренни пресс-службе Британской федерации киберспорта.

Ранее мы рассказывали, что Xiaomi выпустила игровой монитор с частотой 240 Гц по цене геймпада. Новинка стоит 80 долларов, но предлагает набор характеристик на уровне более дорогих "киберспортивных" моделей.

Кроме того, недавно стало известно, что украинская команда NAVI Junior выступит на чемпионате мира по Dota 2 The International 2025. Команда обыграла европейскую OG со счётом 2:1.

Вас также могут заинтересовать новости: