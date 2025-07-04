Разработчик даже предложил варианты промтов, но быстро удалил пост из-за критики.

Мэтт Тернбулл – исполнительный продюсер Xbox Game Studios Publishing –вызвал волну критики, предложив всем, кого уволили из Microsoft в начале июля, поискать помощи у искусственного интеллекта.

4 июля в сети обратили внимание на сообщение, которое Тернбулл оставил в своем LinkedIn-профиле. Он предложил варианты промптов, которые можно использовать в ИИ чат-ботах вроде ChatGPT или Copilot для поисков новой работы и других способов преодоления кризиса.

Несмотря на, вероятно, искреннее желание Тернбулла поддержать бывших коллег, пользователи сети раскритиковали продюсера за бестактность. Все потому, что, по данным инсайдеров, Microsoft старается изо всех сил заменить как можно больше рабочих мест ИИ-агентам, чтобы компенсировать расходы на их развитие. В итоге через несколько часов Тернбулл удалил свой пост.

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"Он действительно думал, что этот пост будет хорошей идее. Возможно, это не лучшая идея – советовать людям, потерявшим работу, обратиться за поддержкой к технологиям, которые фактически пришли им на замену", – Брэндон Шэффилд, Necrosoft Games.

"Боже мой, чувак, ну ты хоть научись анализировать [всеобщий] настрой", – Эрик Смит, продюсер Zenimax Online;

"Уверен, что вы пытались помочь, но что за бред? Однажды вы наняли этих людей. По крайней мере, проявите к ним уважение, которого они заслужили, и поймите, что они сами способны написать резюме", – Пол Мерфи, геймдизайнер.

Напомним, в начале июля Microsoft объявила о самой большой волне увольнений за последние два года, в результате которой компания уволила более 9 тыс. сотрудников в различных подразделениях, включая Xbox Game Studios.

Также стало известно об отмене некоторых игр, например, шпионском экшене Perfect Dark и амбициозной Everwild от Rare. Кроме того, была закрыта неанонсированная MMORPG от разработчиков The Elder Scrolls Online.

Меж тем не исключено, что следующий Xbox может стать последней консолью от Microsoft. Инвестиции компании в консоли больше не оправдывают себя, говорит известный игровой инсайдер Том Хендерсон.

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