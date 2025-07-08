Эксперт рассказал, чем отбелить швы между плиткой в ванной, используя всего одно подручное средство.

Поддерживать плитку в ванной комнате в идеальном состоянии может быть непросто, но есть способ удалить плесень и пятна с нее всего за 15 минут. Рассказываем, как отбелить швы между плиткой, не прибегая к едким чистящим средствам.

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Как отбелить межплиточные швы на плитке - простой лайфхак

Линии швов между плиткой сделаны из вещества, называемого "затиркой" - она сделана из песка и цемента, которые обладают высокой впитывающей способностью. Со временем они впитывают в себя грязь и пыль, затирка становится грязной, но, что хуже - создают идеальную среду для роста плесени внутри плитки. Ее трудно удалить, поскольку нельзя добраться губкой или шваброй, пишет британский таблоид Express.co.uk.

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Однако эксперт из Certified Clean Care Джаред рассказал, что существует очень эффективный способ предотвратить появление плесени на плитке: все, что вам нужно, - это немного перекиси и соды.

Многие используют для чистки плитки отбеливатель, но он выделяет токсичные пары и со временем разъедает затирку. Перекись - более щадящее вещество, которое не оставляет никаких вредных остатков, поскольку просто распадается на воду и кислород. Она имеет дезинфицирующие и противогрибковые свойства и, проникая в швы между плиткой, убивает споры плесени, но плитку не повреждает. Кроме всего, перекись отбеливает, поэтому она не только очищает пятна, но и осветляет затирку.

Пищевая сода - это абразив, он помогает усилить чистящие свойства перекиси, поскольку проникает в грязь и удаляет ее, не царапая поверхность.

Как использовать перекись водорода для чистки межплиточных швов:

возьмите несколько чайных ложек соды, влейте перекись, чтобы получилась густая, однородная масса, как паста;

нанесите ее на швы или пятна на них и оставьте на 10 минут;

по истечении времени аккуратно потрите затирку щеткой с щетиной или старой зубной щеткой - они легко удалят плесень и грязь.

После чистки промойте плитку теплой водой, чтобы удалить пасту, а затем протрите сухой тканью, чтобы удалить излишки влаги.

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