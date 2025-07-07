Виновата всё та же проблема раздутых бюджетов.

Бывший руководитель Playstation Шухей Йошида рассказал, как рост бюджета ограничивает разнообразие в игровой индустрии.

В беседе с каналом Kit & Krysta он рассказал, что во времена PS4 было ощущение, что чем масштабнее проект, тем безопаснее. И это хорошо видно по релизам той эпохи: God of War, Horizon, Spider-Man:

"Звучит парадоксально, но чем больше мы вкладывали, тем выше казались шансы на успех. Люди хотели большие игры с крутой графикой, реалистичными персонажами и десятками часов геймплея".

Сейчас же бюджеты проектов нередко переваливают за сотни миллионов долларов, и издатели вынуждены сокращать количество проектов.

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По словам Йошиды, если во времена PS1 миллион проданных копий считался успехом, то теперь для AAA-игры нормой стало 10 миллионов, а порог окупаемости - уже не всегда достижим.

Он также упомянул, что продолжения одних и тех же франшиз во времена PS4 и PS5 могли стоить вдвое дороже, при этом риски стали только выше: "Мы достигли точки, когда не можем отбить вложения. И поколение PS5 - первое, где индустрия начала по-настоящему задумываться, что так дальше нельзя".

Похожего мнения придерживается Джейсон Шрайер из Bloomberg. Он считает, что разработка игр становится всё дороже из-за неумелого управления.

Ранее Шухей Йошида рассказал, почему японские игры успешные. При этом копирование приёмов японцев европейскими разработчиками - не гарантия успеха.

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