Заблокированная модификация прославляла южнокорейского диктатора Чон Ду Хвана.

Мод Gwangju Running Man для Mount and Blade исчез из Steam в середине июня. Модификацию удалила сама Valve по просьбе южнокорейского регулятора Game Rating and Administration Committee.

Сам мод представлял собой праворадикальную переработку Mount and Blade: Warband, где события переносятся в Южную Корею 80-х годов во времена восстаний против диктатора Чон Ду Хвана в Кванджуне. В самой игре протестующие представлены врагами для игрока.

В реальности протесты против военной диктатуры были жестоко подавлены. По разным данным, погибли до 2300 человек. Сегодня восстание считается одним из ключевых событий в истории страны, ему посвящён национальный день памяти.

Видео дня

Gwangju Running Man пересказывал события в духе ультраправой риторики: с оправданием массовых убийств, восхвалением диктатора Чон Ду Хвана и дискредитацией памяти жертв.

Сначала мод запретили к распространению в Южной Корее, после чего запросили полное удаление из Steam.

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