Второй сезон снова будет транслироваться на Netflix.

Бартош Штыбор, шоураннер и сценарист второго сезона Cyberpunk: Edgerunners, дал понять, что фанатам снова стоит запастись платками.

В своём посте в X он написал: "Я пишу сценарий, продюсирую и руковожу проектом - так что готовьтесь к грусти!"

Штыбор отвечает за эмоциональный тон всего сериала и, судя по его словам, продолжение не станет легче, нас снова ждёт личная драма на фоне неонового хаоса Найт-Сити.

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При этом генеральный директор CD Projekt RED Михал Новаковски подтвердил, что второй сезон расскажет совершенно новую историю с другим составом персонажей, но в той же вселенной.

По его словам, в производстве участвует всё та же студия Trigger, команда, которая стояла за визуальным стилем и экшеном первого сезона.

Ранее мы рассказывали, что CD Projekt RED показала первый тизер нового аниме Cyberpunk: Edgerunners 2. Создатели аниме лишний раз напомнили, что второй сезон - самостоятельная история.

Кроме того, в конце прошлого года CD Projekt RED внезапно выпустила мангу по аниме Cyberpunk: Edgerunners. Комикс рассказывает предысторию Ребекки.

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