Инженер распечатал на 3D-принтере стик Steam Deck для игрока с шестью пальцами

А потом кто-то распечатал шестой палец, чтобы все могли опробовать этот стик.

Пользователь Reddit с ником Alpha-Quartz рассказал о необычной проблеме: у него два больших пальца на левой руке, и это мешает комфортно пользоваться левым стиком Steam Deck.

Он написал об этом в сообществе Steam Deck и поинтересовался, нет ли простого решения вроде модификации или удлинителя стика.

Ответ пришёл уже на следующий день. Пользователь SpecificGreen9140 выложил видео собственного адаптера, который он распечатал на 3D-принтере. Это насадка, смещающая точку управления левее, дополнительная шляпка на стик. Он даже выложил схему для самостоятельной печати.

Видео дня

Но на этом история не закончилась. На сцену вышел ещё один участник - Woogies. Он сделал усовершенствованную версию насадки с более анатомичным изгибом и выемкой под палец. SpecificGreen признал, что эта версия лучше.

Затем последовали новые доработки: один из пользователей создал адаптер для тех, у кого обычная анатомия, чтобы пятипалые тоже могли попробовать шестипалую жизнь.

Сам Alpha-Quartz признался, что ещё ищет идеальный вариант. Он уже пробовал печатать два прототипа, но не все крепления подходят. Зато он впечатлён масштабом поддержки:

"Я просто потрясён тем, сколько доброты получил. Я ожидал 4-5 советов, а получил сотню идей, люди печатают для меня детали и даже предлагают прислать их по почте".

Он также пояснил, что не делает операцию, потому что его анатомия даёт преимущество, особенно в файтингах вроде Tekken и в стратегиях на ПК: "В играх это почти всегда плюс. Единственные два случая, где я чувствовал ограничение - это Steam Deck и некоторые упражнения в зале".

Ранее мы рассказывали, что прототип Steam Deck купили за 3000 долларов и передали блогеру, чтобы тот разобрал его. Оказалось, что внутреннее строение портативки почти не изменилось, а вот производительность прототипа сильно хромает.

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