Инженер распечатал на 3D-принтере стик Steam Deck для игрока с шестью пальцами

Пользователь Reddit с ником Alpha-Quartz рассказал о необычной проблеме: у него два больших пальца на левой руке, и это мешает комфортно пользоваться левым стиком Steam Deck.
Он написал об этом в сообществе Steam Deck и поинтересовался, нет ли простого решения вроде модификации или удлинителя стика.
Ответ пришёл уже на следующий день. Пользователь SpecificGreen9140 выложил видео собственного адаптера, который он распечатал на 3D-принтере. Это насадка, смещающая точку управления левее, дополнительная шляпка на стик. Он даже выложил схему для самостоятельной печати.
Но на этом история не закончилась. На сцену вышел ещё один участник - Woogies. Он сделал усовершенствованную версию насадки с более анатомичным изгибом и выемкой под палец. SpecificGreen признал, что эта версия лучше.
Затем последовали новые доработки: один из пользователей создал адаптер для тех, у кого обычная анатомия, чтобы пятипалые тоже могли попробовать шестипалую жизнь.
Сам Alpha-Quartz признался, что ещё ищет идеальный вариант. Он уже пробовал печатать два прототипа, но не все крепления подходят. Зато он впечатлён масштабом поддержки:
"Я просто потрясён тем, сколько доброты получил. Я ожидал 4-5 советов, а получил сотню идей, люди печатают для меня детали и даже предлагают прислать их по почте".
Он также пояснил, что не делает операцию, потому что его анатомия даёт преимущество, особенно в файтингах вроде Tekken и в стратегиях на ПК: "В играх это почти всегда плюс. Единственные два случая, где я чувствовал ограничение - это Steam Deck и некоторые упражнения в зале".
Ранее мы рассказывали, что прототип Steam Deck купили за 3000 долларов и передали блогеру, чтобы тот разобрал его. Оказалось, что внутреннее строение портативки почти не изменилось, а вот производительность прототипа сильно хромает.