Найденная версия уже почти готова и в неё можно поиграть.

Группа Hidden Palace, занимающаяся сохранением старых игр, нашла почти завершённый прототип отменённой игры Animaniacs: Hollywood Hypnotics, которая создавалась в начале 2000-х по мотивам культового мультсериала 90-х от Warner Bros..

Проект разрабатывала британская студия Full Fat, известная по сотрудничеству с Maxis над The Sims и Spore, а позже переключившаяся на мобильные игры. Hollywood Hypnotics создавался для Game Boy Advance в период с 2000 по 2003 год, но до релиза так и не добрался.

Прототип обнаружил участник Hidden Palace под ником MrPinball64, который уже передал сообществу более сотни ранних сборок разных игр. Hollywood Hypnotics уже можно скачать с сайта группы и поиграть.

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Несмотря на то, что версия не отполирована, она полностью играбельна и содержит весь контент: шесть локаций, головоломки и финальную встречу с Пинки и Брейном.

Игроки решают задачи, общаются с NPC и исследуют карту. Некоторые графические элементы были позаимствованы из игры Animaniacs для Sega Genesis 1994 года, возможно, как временное решение или попытка сократить затраты.

Проект отменили после тяжёлой разработки с несколькими перезапусками. Сначала над ним работала Full Fat по заказу издателя Conspiracy Entertainment, но позже студия переключилась на другие контракты.

Попытку возродить игру предпринял немецкий издатель Swing Entertainment, но он закрылся в 2003 году.

Ранее мы рассказывали, что в сети появился прототип отменённой LEGO-игры по Minecraft, и в него можно поиграть. Mojang свернула проект ещё в 2012 году.

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