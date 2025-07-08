Эксперт посоветовал, чем подкормить помидоры в жару, чтобы они не утратили свою сочность и дали более обильный урожай.

В июльскую жару томаты могут стать мелкими и слабыми, если им не хватает питания. Но есть простой способ поддержать их в это время: британский садовод поделился, чем подкормить помидоры для быстрого созревания - для этого подойдет продукт, который есть на кухне.

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Чем подкормить сейчас помидоры

В июле томаты не растут должным образом, поэтому многие огородники ищут способы, как подкормить помидоры народными средствами. Сейчас овощи находятся как раз в середине плодоношения и, как правило, очень "прожорливы" - им необходимо много калия в почве, который питает их, пишет британский таблоид Express.co.uk.

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Калий помогает растениям доставлять сахар, питательные вещества и воду от корней к плодам, и без него томаты, скорее всего, будут маленькими или вообще не будут расти. Кроме того, калий помогает повысить устойчивость к болезням - при его дефиците плоды становятся уязвимы к вершинной гнили или фитофторозу, которые часто поражают посадки летом.

Садовод и соучредитель Charleston Crafted Морган МакБрайд поделился очень простым способом подкормить помидоры летом - использовать для этого оставшуюся банановую кожуру.

По словам эксперта, бананы богаты калием, который делает растения сильнее и более устойчивыми к засухе, а также улучшает размер, урожайность и даже вкус томатов.

Кроме этого, бананы также содержат питательный фосфор - он помогает наращивать крепкие корни, и кальций - помогает снизить риск заболеваний.

Как подкормить помидоры банановой кожурой

Банановую кожуру нельзя просто выбросить на огород - натуральный сахар, содержащийся в ней, привлечет вредителей, и они съедят не только кожуру, но и помидоры. Вместо этого, следует приготовить банановый "чай", которым нужно поливать томаты.

Итак, что нужно сделать:

измельчить банановую кожуру (из расчета по две штуки на растение), и поместить ее в стеклянную банку с крышкой;

залить кожуру водой из-под крана и оставить при комнатной температуре для ферментации - от двух дней до недели;

затем процедить воду от кожуры и полить банановым "чаем" почву вокруг томатных кустов.

Летом такую подкормку эксперт советует делать каждые две недели - и это поможет вам вырастить более здоровые и сочные томаты.

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