Тесто станет нежным и воздушным после добавления недорогого продукта.

Даже люди с большим опытом в готовке не всегда берутся за домашнюю выпечку из-за страха неудачи. Особенно капризными считаются дрожжевые изделия. Но если запомнить хитрость насчет того, как сделать тесто воздушным, то все булочки будут получаться с первого раза.

Как сделать дрожжевое тесто воздушным

Секретом пышности выпечки поделились эксперты в кулинарии в издании Express. Эксперты назвали недорогой продукт, который улучшает структуру теста. Это обыкновенная газированная вода. Пузырьки газа наполняют блюдо воздухом, благодаря чему изделия гарантированно получаются пышными и объемными.

Чтобы любая выпечка была мягче пуха, замените жидкость в рецепте на минералку с газом. Если готовите сладкие изделия, то можно также использовать лимонад. Этот лайфхак подходит не только для дрожжевых, но и других видов мучного.

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Тесто на чебуреки на газировке

Легендарное крымскотатарское блюдо получается особенно мягким и легко раскатается, если в тесто добавить минералку.

Наиболее популярным считается такой рецепт:

мука - пятьсот грамм;

газированная вода - двести миллилитров;

подсолнечное масло - две столовые ложки;

соль - одна чайная ложка;

сахар - одна столовая ложка;

начинка - четыреста грамм.

Процесс приготовления очень простой: смешайте муку с солью, сахаром, маслом и газировкой комнатной температуры. Замешайте руками, пока масса не станет эластичной и однородной. Поставьте в холодильник на полчаса. Тем временем подготовьте начинку - это может быть фарш, рыба, сыр, грибы или даже фрукты.

Готовое тесто для чебуреков на газировке разделите на 10-12 одинаковых шариков и очень тонко раскатайте каждый. Добавьте начинку, защипните и готовьте по 5 минут в сковороде с горячим маслом, или 20 минут при 180° в духовке.

Тесто для вареников на газировке

Этот рецепт отлично подходит для пельменей, вареников, галушек. Приготовленные по нему изделия не рвутся при лепке и жарке.

Вам понадобятся продукты:

мука - пятьсот грамм;

минералка с газом - двести миллилитров;

яйцо - одна штука;

соль - половина чайной ложки;

сахар - чайна ложка.

В большой емкости взбейте газированную воду с яйцом, сахаром и солью. Добавьте просеянную муку и месите, пока тесто не перестанет быть липким. После этого можно сразу приступать к лепке вареников.

Ранее мы называли восемь самых распространенных причин того, почему тесто не получается воздушным. Обычно проблема кроется в плохом качестве и неправильной температуре ингредиентов.

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