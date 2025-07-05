Проект OD всё ещё очень далеко до релиза.

На фоне масштабных увольнений в Microsoft и закрытия нескольких проектов, включая Everwild и перезапуск Perfect Dark, фанаты заволновались, жив ли OD, странный и амбициозный проект Хидео Кодзимы, представленный на The Game Awards 2023?

По данным Windows Central, OD жив. Источники издания утверждают, что игра всё ещё в производстве, но только пока что, тревожно замечает издание.

OD - это не совсем игра. Кодзима описывает её как игру, фильм и новый вид медиа одновременно. В трейлере актёры София Лиллис, Хантер Шафер и Удо Кир говорили загадочные фразы на фоне чёрного экрана, и в целом не сильно понятно, что вообще происходит. С тех пор про OD почти не вспоминали.

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Но всем именитым геймдизайнерам так повезло. Ранее мы рассказывали, что Microsoft закрыла новую игру от создателя DOOM Джона Ромеро. Супруги Джон и Бренда Ромеро узнали об остановке финансирования буквально за ночь до принятия решения. Скорее всего, студия скоро закроется.

Кроме того, продюсер Xbox посоветовал уволенным работникам общаться с ИИ. Разработчик даже предложил варианты промтов, но быстро удалил пост из-за критики.

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