Всего в разработку консоли было вложено 12 миллиардов.

В начале 2000-х Microsoft только начинала свой путь в игровой индустрии, и, как оказалось, не слишком удачно.

Согласно архивному отчёту, компания вложила в бренд Xbox около 12 миллиардов долларов, при этом потери превысили 2.4 миллиарда, консоль продавалась себе в убыток.

По данным Gale Power Search за 2005 год, тогдашний руководитель игрового направления Робби Бах объяснял убытки как осознанное стратегическое вложение: Microsoft рассчитывала, что в будущем Xbox станет основой домашнего цифрового центра и доберётся до миллиарда домов по всему миру.

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Компания хотела превратить Xbox в нечто большее, чем просто игровую консоль: в устройство для общения, видео и мультимедийных сообщений. Это был смелый план, учитывая, что рынок уже принадлежал Nintendo и Sony.

В итоге ставка окупилась: Xbox 360 стала одной из самых успешных консолей в истории, а Xbox как бренд закрепился в индустрии.

Ранее бывший глава Xbox Питер Мур объяснил, почему Xbox 360 вышел раньше, чем PS3. Причиной стала как раз оригинальная "коробка".

Кроме того, недавно Microsoft и AMD заключили партнёрство для создания новых консолей Xbox. Похоже, следующие приставки Xbox действительно будут работать на Windows.

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