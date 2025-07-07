Классический приём - поставить знак "ускоряйтесь" перед обрывом или непробиваемой стеной.

Одна из ключевых механик Death Stranding 2 - асинхронный мультиплеер, где игроки могут помогать друг другу, оставляя на маршрутах конструкции, инструменты и таблички. Но, как и в оригинальной игре, некоторые используют эти возможности не во благо, а ради троллинга.

На этот раз речь идёт о табличках с эффектом ускорения. Они дают бонус к скорости, если пройти или проехать через них. Однако некоторые игроки начали размещать эти таблички прямо перед стенами, обрывами или другими опасностями. В результате ничего не подозревающие курьеры влетают в препятствия, повреждают груз и теряют рейтинг.

На Reddit пользователи делятся роликами, как их байки разгоняются прямо в стену, или как ускорение приводит к гибели редких животных и штрафу в сотни лайков. Один игрок рассказал, что из-за такой таблички сбил квокку и был оштрафован на 100 очков репутации: "Я был опустошён".

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Фанаты сравнивают это с табличками из серии Souls, где сообщения вроде "невидимая стена впереди" часто вели к обрыву или ловушке. По мнению многих, такие ситуации - часть шарма Death Stranding, где игра постоянно проверяет, можно ли вообще доверять другим.

Ранее Хидео Кодзима признался, что расстроен, что игроки так быстро узнали про все пасхалки в Death Stranding 2. Впрочем, он и сам активно ретвитит видео с ними, так что он сам в этом виноват, шутит Кодзима.

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