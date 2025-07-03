Оба тайтла можно добавить в библиотеку до вечера 10 июля.

В магазине Epic Games Store снова сменилась еженедельная раздача игр. На этот раз всю неделю будут раздавать две инди-игрушки с хорошими отзывами. Если устали от бездушных ААА-проектов, то на них стоит обратить внимание.

Первый проект из раздачи – Backpack Hero. Это крайне оригинальный карточный рогалик про менеджмент инвентаря. Нужно зачищать случайно сгенерированные подземелья, сражаться, добывать лут и всякие сокровища. В Steam у игры 86% положительных отзывов.

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Также в магазине раздают красочное приключение Figment, которая переносит игроков в причудливый мир внутри человеческого сознания. Игра получила "Очень положительные отзывы", в которых хвалят нарисованный вручную красочный мир, головоломки, сражения и саундтрек.

Оба тайтла можно добавить в библиотеку до вечера 10 июля. А через неделю будут бесплатно отдавать вторую часть Figment с подзаголовком Creed Valley, а также аркадный шутер Sky Racket.

Меж тем в Steam прямо сейчас проходит крупная летняя распродажа – некоторые игры сбросили в цене настолько, что стоят меньше чашки кофе. УНИАН собрал 10 отличных игр дешевле 100 грн.

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