Задание Strange Tales of the бесплатное для всех игроков.

Rockstar внезапно вернулась к Red Dead Online и выпустила первое крупное обновление за три года.

Апдейт под названием Strange Tales of the West вышел 1 июля и добавил в игру сверхъестественные задания, временные события и намёки на продолжение.

Главная фишка обновления - четыре новых телеграммы, которые заказывает писатель Теодор Левин. Его интересуют всякие странности на Диком Западе, и одна из миссий отсылает игроков в Армадилло, заражённый зомби. Очевидно, это отсылка на дополнение Undead Nightmare для первого Red Dead Redemption.

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Кроме заданий, появился новый ивент с временными испытаниями и наградами. И главное, всё это - бесплатно.

Примечательно, что в рекламных материалах Rockstar упомянула "Strange Tales of the West: Volume 1". Это намекает, что продолжение уже в разработке.

Ранее мы рассказывали, что Red Dead Redemption 2 обновила рекорд по одновременному онлайну после скидок в 80%. Онлайн пробил отметку в 85 тысяч человек.

Кроме того, недавно блогер узнал, откуда текут реки в Red Dead Redemption 2. Rockstar удалось сделать практически полностью реалистичную систему рек.

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