Выбрать есть из чего, даже если бюджет меньше 100 долларов.

Рынок бюджетных процессоров важен как никогда, поскольку цены продолжают расти, и, к счастью, существует сильная линейка недорогих процессоров как от Intel, так и от AMD, которые могут удовлетворить ваши потребности.

Специалисты Tom's Hardware выбрали топ-5 лучших бюджетных процессоров для игр, которые стоит рассмотреть к покупке летом 2025 года.

Открывает список Intel Core i5-13400 , названный лучшим процессором в ценовой категории 130-160 долларов. У него высокая производительность в играх и рабочих задачах, есть поддержка PCIe 5.0 и памяти DDR5. Однако необходима материнская плата с сокетом LGA 1700.

, названный лучшим процессором в ценовой категории 130-160 долларов. У него высокая производительность в играх и рабочих задачах, есть поддержка PCIe 5.0 и памяти DDR5. Однако необходима материнская плата с сокетом LGA 1700. Intel Core i5-12400F , в свою очередь, лучший процессор за $100-$130. Он хорош в играх, особенно в сочетании с бюджетной карточкой от Intel, Arc B570, и демонстрирует великолепную однопоточную производительность.

, в свою очередь, лучший процессор за $100-$130. Он хорош в играх, особенно в сочетании с бюджетной карточкой от Intel, Arc B570, и демонстрирует великолепную однопоточную производительность. Ryzen 5 5600 остается абсолютно непобедимым бюджетным чипом за свои деньги от AMD. Он хорош для игр, подходит для разгона, кроме того, позволяет эффективно проапгрейдить компьютер на AM4, не меняя материнку.

остается абсолютно непобедимым бюджетным чипом за свои деньги от AMD. Он хорош для игр, подходит для разгона, кроме того, позволяет эффективно проапгрейдить компьютер на AM4, не меняя материнку. Если нужен процессор для ультрабюджетной сборки (от 60 до 100 долларов), то оптимальным вариантом станет Intel Core i3-13100F, который очень хорош в играх и поддерживает PCIe 5.0. Кроме того, у него неплохой комплектный кулер.

Замыкает топ бюджетных процессоров Ryzen 5 5600G с почти идеальным сочетанием цены и мощности. Это оптимальный вариант для тех, кто не планирует покупать дискретную видеокарту и кому достаточно 1080р-гейминга на средних настройках.

Видео дня

Напомним, в июне AMD выпустила бюджетный процессор Ryzen 5 5500X3D для тех, кто все еще остается на сокете АМ4. Этот 6-ядерник должен стать отличной основой для игрового ПК среднего уровня.

Свежий опрос Steam показал, на каком ПК играет большинство геймеров. Лидером среди видеокарт является GeForce RTX 4060, процессоры AMD становятся все популярнее, а общая доля Windows 11 приближается к 60%.

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