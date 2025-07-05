Оббе Вермей говорит, что осталось подождать каких-то 15 лет, чтобы увидеть, прав ли он.

Разработка GTA 6 уже обросла легендами: тысячи людей и огромные бюджеты, которые, по слухам, делают её самой дорогой игрой в истории.

Но по мнению бывшего технического директора Rockstar Оббе Вермея, следующая часть серии обойдётся дешевле, потому что к тому моменту большую часть работы будет выполнять искусственный интеллект.

В интервью подкасту Kiwi Talkz Вермей заявил, что большая часть разработки игр в будущем, скорее всего, будет заменена ИИ. В частности, он уверен, что катсцены можно будет почти полностью генерировать нейросетями, от диалогов до визуала.

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По его словам, уже сейчас видно, как технологии могут рисовать сцены, рендерить персонажей и создавать первичный монтаж:

"Мой прогноз: GTA 7 будет дешевле в производстве, чем GTA 6. Но прав ли я, узнаем мы лет через 15".

Он также предположил, что GTA 6 останется самой масштабной игрой в истории: "Дальше уже не будет таких размеров. Потому что многие этапы, включая построение карт и катсцен, перейдут к ИИ, хотим мы того или нет".

Вермей надеется, что это не приведёт к массовым увольнениям, а лишь ускорит разработку. Хотя, глядя на текущую ситуацию в индустрии, гарантировать это трудно.

Интересно, что глава Take-Two Штраус Зельник, наоборот, недавно подчеркнул, что творческий гений GTA 6 - это человек, и выразил поддержку идее справедливой оплаты труда даже в эпоху ИИ.

Ранее бывший сотрудник Rockstar рассказал сюжеты старых отменённых версий GTA 6. Всего было 3 сценария, но в компании их посчитали слишком мрачными.

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