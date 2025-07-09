Специалисты назвали растение, к которому слизни и улитки не приближаются.

Фермеры постоянно изобретают новые методы, как избавиться от слизней. Прожорливые вредители портят участок и переносят немало инфекций. К счастью, для избавления от вредителей не обязательно применять химикаты и вообще убивать их. Некоторые растения настолько отпугивают моллюсков, что те сами покидают участок.

Как избавиться от слизней навсегда

Специалисты по садоводству рассказали изданию Exrpess, какой цветок нужно посадить для отпугивания вредителей. По словам экспертов, лучшее средство от слизней - это львиный зев. Красивый многолетний куст ядовит для моллюсков, но при этом безопасный для человека. К тому же его листья жесткие и сухие, совершенно непривлекательные для слизней.

Чтобы защитить участок, высадите львиный зев по его краям, особенно возле таких уязвимых растений, как салат, капуста, виноград. Моллюски не будут близко подползать к цветку и вскоре покинут территорию.

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Народные средства от слизней и улиток

Как предупредили в Express, существуют также растения, которые очень привлекают моллюсков. Это хосты - низкорослая сочная зелень с мясистыми листьями. Слизни обожают этот цветок и охотно на нём живут, поэтому цветоводам лучше прекратить его высаживать.

Если вредителей размножилось много, стоит переходить к активной борьбе. Один из самых эффективных способов, как избавиться от слизней в огороде, это пивная ловушка. Наполните емкость перебродившим алкоголем и закопайте на участке по самое горлышко. Слизни не смогут устоять перед лакомством и утонут.

Хорошую результативность показывают химические препараты, такие как Антислизень и СлимакOFF. При применении любого вещества важно придерживаться инструкции производителя.

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