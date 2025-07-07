Три вкусных рецепта, которые позволят заготовить на зиму новую консервацию.

Лето - идеальное время для всевозможных консерваций. Например, можно приготовить огурцы с горчицей в зернах или просто взять сухую. Мы рассмотрим оба варианта.

Огурцы с сухой горчицей на зиму без стерилизации

По этому рецепту получатся пикантные и ароматные овощи. Чтоб приготовить огурцы с горчицей в зернах без стерилизации, берем:

четыре килограмма огурцов;

стакан растительного масла;

стакан уксуса (9%);

стакан сахара;

три столовые ложки соли;

две столовые ложки сухой горчицы;

две столовые ложки чеснока;

чайную ложку черного молотого перца;

чайную ложку красного молотого перца.

Смешиваем все ингредиенты для маринада в кастрюле и откладываем в сторону. Огурцы нарезаем на кружочки или брусочки. Перемешиваем их с маринадом и оставляем на два часа. Несколько раз перемешиваем.

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Ставим на плиту, доводим до кипения и готовим, пока кусочки овощей не изменят цвет. Раскладываем в стерилизованные банки и закатываем. Оставляем укрытыми до остывания.

Огурцы с горчицей в зернах на зиму в банках

Теперь рассмотрим, как сделать резаные огурцы с горчицей в зернах. Их можно подавать как закуску или в формате салата. Для приготовления берем:

500 граммов огурцов;

80 граммов репчатого лука;

30 миллилитров масла (растительного);

0,5 столовой ложки сахара;

чайную ложку зернистой горчицы;

15 граммов соли;

столовую ложку уксуса (9%).

Огурцы замачиваем в воде и тщательно промываем их после этого. Нарезаем на крупные кусочки, а лук - на полукольца.

Добавляем все остальные ингредиенты и перемешиваем. Затягиваем миску пленкой и оставляем на четыре часа на столе.

Пока огурцы маринуются и пускают сок, разбираемся с банками. Их нужно тщательно вымыть и простерилизовать. Укладываем плотно огурцы с луком и маринадом по банкам, закрываем крышками и убираем на хранение.

Маринованные огурцы с горчицей в зернах

Напоследок мы оставили рецепт, с помощью которого можно сделать одну порцию вкусной закуски. Чтоб приготовить огурцы с горчицей в зернах на 1 литровую банку берем:

500-700 граммов огурцов;

три ветки укропа;

два листа вишни;

лавровый лист;

два зубка чеснока;

половинку луковицы;

четверть сладкого перца;

чайную ложку горчицы в зернах;

чайную ложку кориандра в зернах;

столовую ложку соли;

восемь горошин черного перца;

пол литра воды.

В банку на дно укладываем всю зелень, полукольца лука, лаврушку и чеснок. У огурцов срезаем "попки" и укладываем овощи в емкость. Всыпаем нарезанный перец и специи.

Заливаем огурцы кипятком, прикрываем крышкой и немного встряхиваем. Перекладываем банку в миску и оставляем на столе на сутки. Затем убираем в холод еще на два дня.

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