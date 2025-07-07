Лето - идеальное время для всевозможных консерваций. Например, можно приготовить огурцы с горчицей в зернах или просто взять сухую. Мы рассмотрим оба варианта.
- Огурцы с сухой горчицей на зиму без стерилизации
- Огурцы с горчицей в зернах на зиму в банках
- Маринованные огурцы с горчицей в зернах
Огурцы с сухой горчицей на зиму без стерилизации
По этому рецепту получатся пикантные и ароматные овощи. Чтоб приготовить огурцы с горчицей в зернах без стерилизации, берем:
- четыре килограмма огурцов;
- стакан растительного масла;
- стакан уксуса (9%);
- стакан сахара;
- три столовые ложки соли;
- две столовые ложки сухой горчицы;
- две столовые ложки чеснока;
- чайную ложку черного молотого перца;
- чайную ложку красного молотого перца.
Смешиваем все ингредиенты для маринада в кастрюле и откладываем в сторону. Огурцы нарезаем на кружочки или брусочки. Перемешиваем их с маринадом и оставляем на два часа. Несколько раз перемешиваем.
Ставим на плиту, доводим до кипения и готовим, пока кусочки овощей не изменят цвет. Раскладываем в стерилизованные банки и закатываем. Оставляем укрытыми до остывания.
Огурцы с горчицей в зернах на зиму в банках
Теперь рассмотрим, как сделать резаные огурцы с горчицей в зернах. Их можно подавать как закуску или в формате салата. Для приготовления берем:
- 500 граммов огурцов;
- 80 граммов репчатого лука;
- 30 миллилитров масла (растительного);
- 0,5 столовой ложки сахара;
- чайную ложку зернистой горчицы;
- 15 граммов соли;
- столовую ложку уксуса (9%).
Огурцы замачиваем в воде и тщательно промываем их после этого. Нарезаем на крупные кусочки, а лук - на полукольца.
Добавляем все остальные ингредиенты и перемешиваем. Затягиваем миску пленкой и оставляем на четыре часа на столе.
Пока огурцы маринуются и пускают сок, разбираемся с банками. Их нужно тщательно вымыть и простерилизовать. Укладываем плотно огурцы с луком и маринадом по банкам, закрываем крышками и убираем на хранение.
Маринованные огурцы с горчицей в зернах
Напоследок мы оставили рецепт, с помощью которого можно сделать одну порцию вкусной закуски. Чтоб приготовить огурцы с горчицей в зернах на 1 литровую банку берем:
- 500-700 граммов огурцов;
- три ветки укропа;
- два листа вишни;
- лавровый лист;
- два зубка чеснока;
- половинку луковицы;
- четверть сладкого перца;
- чайную ложку горчицы в зернах;
- чайную ложку кориандра в зернах;
- столовую ложку соли;
- восемь горошин черного перца;
- пол литра воды.
В банку на дно укладываем всю зелень, полукольца лука, лаврушку и чеснок. У огурцов срезаем "попки" и укладываем овощи в емкость. Всыпаем нарезанный перец и специи.
Заливаем огурцы кипятком, прикрываем крышкой и немного встряхиваем. Перекладываем банку в миску и оставляем на столе на сутки. Затем убираем в холод еще на два дня.