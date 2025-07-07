Вкусные маринованные огурцы / коллаж УНИАН, фото ua.depositphotos.com, скриншот

Лето - идеальное время для всевозможных консерваций. Например, можно приготовить огурцы с горчицей в зернах или просто взять сухую. Мы рассмотрим оба варианта.

Огурцы с сухой горчицей на зиму без стерилизации

По этому рецепту получатся пикантные и ароматные овощи. Чтоб приготовить огурцы с горчицей в зернах без стерилизации, берем:

  • четыре килограмма огурцов;
  • стакан растительного масла;
  • стакан уксуса (9%);
  • стакан сахара;
  • три столовые ложки соли;
  • две столовые ложки сухой горчицы;
  • две столовые ложки чеснока;
  • чайную ложку черного молотого перца;
  • чайную ложку красного молотого перца.

Смешиваем все ингредиенты для маринада в кастрюле и откладываем в сторону. Огурцы нарезаем на кружочки или брусочки. Перемешиваем их с маринадом и оставляем на два часа. Несколько раз перемешиваем.

Видео дня

Ставим на плиту, доводим до кипения и готовим, пока кусочки овощей не изменят цвет. Раскладываем в стерилизованные банки и закатываем. Оставляем укрытыми до остывания.

Огурцы с горчицей в зернах на зиму в банках

Теперь рассмотрим, как сделать резаные огурцы с горчицей в зернах. Их можно подавать как закуску или в формате салата. Для приготовления берем:

  • 500 граммов огурцов;
  • 80 граммов репчатого лука;
  • 30 миллилитров масла (растительного);
  • 0,5 столовой ложки сахара;
  • чайную ложку зернистой горчицы;
  • 15 граммов соли;
  • столовую ложку уксуса (9%).

Огурцы замачиваем в воде и тщательно промываем их после этого. Нарезаем на крупные кусочки, а лук - на полукольца.

Добавляем все остальные ингредиенты и перемешиваем. Затягиваем миску пленкой и оставляем на четыре часа на столе. 

Пока огурцы маринуются и пускают сок, разбираемся с банками. Их нужно тщательно вымыть и простерилизовать. Укладываем плотно огурцы с луком и маринадом по банкам, закрываем крышками и убираем на хранение.

Маринованные огурцы с горчицей в зернах

Напоследок мы оставили рецепт, с помощью которого можно сделать одну порцию вкусной закуски. Чтоб приготовить огурцы с горчицей в зернах на 1 литровую банку берем:

  • 500-700 граммов огурцов;
  • три ветки укропа;
  • два листа вишни;
  • лавровый лист;
  • два зубка чеснока;
  • половинку луковицы;
  • четверть сладкого перца;
  • чайную ложку горчицы в зернах;
  • чайную ложку кориандра в зернах;
  • столовую ложку соли;
  • восемь горошин черного перца;
  • пол литра воды.

В банку на дно укладываем всю зелень, полукольца лука, лаврушку и чеснок. У огурцов срезаем "попки" и укладываем овощи в емкость. Всыпаем нарезанный перец и специи. 

Заливаем огурцы кипятком, прикрываем крышкой и немного встряхиваем. Перекладываем банку в миску и оставляем на столе на сутки. Затем убираем в холод еще на два дня.

Вас также могут заинтересовать новости: