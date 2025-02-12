Красиво, но играть не во что: появились превью эксклюзива Xbox South of Midnight

Игра потрясающе выглядит и звучит, но геймплейный цикл может быстро наскучить, утверждают обзорщики.

Игровые издания уже поиграли в South of Midnight, новую приключенческую игру под издательством Xbox, и поделились своими впечатлениями.

Судя по превью, проект предлагает необычный визуальный стиль, глубокую атмосферу южной готики и уникальный подход к повествованию, но некоторые элементы геймплея пока вызывают вопросы.

IGN отмечает, что главная особенность South of Midnight – её стилистика и подача мира. Разработчики использовали фольклор американского Юга, stop-motion анимацию и мрачные сказки. Визуальный стиль напоминает кукольные мультфильмы, а окружающая среда кажется живой благодаря вниманию к деталям. Звуковое сопровождение также играет важную роль: в игре звучит фолк-музыка, создающая атмосферу мистики и странствий.

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При этом журналисты отмечают, что мир South of Midnight не просто красивый, но и наполнен историями. Главная героиня Хейзел путешествует по разрушенным ураганом землям и сталкивается с потусторонними существами, называемыми Хаинтами. Её цель – помогать духам, очищая мир от проклятий и раскрывая тайны прошлого.

TheGamer обращает внимание на механики передвижения, которые напоминают платформеры. Хейзел может прыгать, парить в воздухе и бегать по стенам. Геймплей выстроен так, чтобы игроки чувствовали свободу в изучении локаций. Однако на данный момент некоторые элементы платформинга показались недостаточно точными – иногда камера работала не так, как хотелось бы, а управление ощущалось слишком плавным.

Боевая система вызвала неоднозначные отзывы. Eurogamer отмечает, что схватки с Хаинтами строятся вокруг магических атак: Хейзел может притягивать врагов, отталкивать их и временно обездвиживать. Однако сами бои показались простоватыми и не слишком динамичными. Некоторые обозреватели надеются, что к релизу разработчики добавят больше глубины и вариативности.

Тем не менее сюжет, стилистика и атмосферность вызывают восторг у большинства журналистов. Истории, которые раскрываются по мере прохождения, наполнены трагизмом, а исследование мира приносит удовольствие. В одном из эпизодов игроку предстоит помочь гигантскому дереву – оказывается, это проклятый дух по имени Бенджи, чья история связана с жестокостью и утратой. Решение его проблемы требует не только боя, но и изучения окружающей среды, поиска улик и работы с магией.

Главные вопросы к игре касаются разнообразия геймплея и боевой системы. Пока South of Midnight кажется больше интерактивной сказкой с элементами исследования, чем полноценным экшеном. Журналисты отмечают, что платформа, на которой строится повествование, работает отлично, но если бои не получат дополнительных механик, они могут быстро наскучить.

Релиз South of Midnight запланирован на 8 апреля 2025 года. Игроки смогут оценить, удалось ли Compulsion Games создать нечто действительно уникальное, или же проект останется в тени более масштабных приключенческих игр.

Ранее геймдиректор Avowed. ещё одного эксклюзива Xbox, рассказывала, что в игре будет много вертикального геймплея и даже паркура, что очень несвойственно играм Obsidian.

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