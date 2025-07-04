Старт третьего сезона запланирован на 11 июля.

Уже через неделю, 11 июля, начнется третий сезон Marvel Rivals – хитового сетевого супергеройского экшена с персонажами комиксов. Учитывая тематику обновления – противостояние бога симбиотов Налла и Джин Грей в образе Феникса – разработчики приготовила много тематических скинов.

Например, Человек-паук получит свой легендарный черный костюм, знакомый по фильму "Человек-паук 3", а с ним и мемную анимацию – злой танец.

В фильме главный герой Питер Паркер в роли Тоби Магуайра сталкивается с инопланетным организмом по имени Веном. Симбиот облегает тело Паука и влияет на его характер: парень становится вспыльчивым и самоуверенным. В одной из запоминающихся сцен он покупает новый стильный костюм, а выходя из магазина, устраивает эксцентричный танец прямо на улице.

Сцена со "злым" Питером Паркером обретала статус культовой и режиссер Сэм Рэйми после говорил, что он так и задумывал.

В сети уже появились сравнения сцены из фильма Сэма Рейми и эмоции из игры.

Ранее разработчики из студии NetEase Games объявили, что они ускоряют выпуск обновлений для Marvel Rivals: каждый сезон будет длиться 2 месяца вместо прежних трех, чтобы удерживать интерес игроков.

Релиз Marvel Rivals состоялся 5 декабря 2024 года на ПК, PS5 и Xbox Series. Игра распространяется по условно-бесплатной модели, а ежедневный пиковый онлайн в одном лишь Steam составляет ~100 тыс. игроков.

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