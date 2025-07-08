В Украине запускают новую программу, по которой первоклассникам предусмотрена денежная помощь от государства.

"Пакунок школяра" - новая государственная инициатива, по которой предусмотрена выплата школьникам 5000 гривен. Украина таким образом старается создать условия, чтобы семьи оставались жить и работать дома. Кто имеет право получить "Пакунок школяра" и как оформить эту помощь - читайте ниже.

"Пакунок школяра" - кто и как может получить 5000 грн

Выплата 5000 грн школьникам - это, как уже говорили, помощь родителям первоклассников. За эти деньги, собирая ребенка первый раз в первый класс, можно будет купить канцтовары, книги, одежду и обувь. Помощь предусмотрена для родителей, которые отправляют детей первый класс на офлайн-обучение.

Как получить "Пакунок школяра":

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записать ребенка в школу;

подать заявление через "Дія";

ожидать поступление денег на карточку.

Те, кто не пользуется приложением "Дія" смогут написать заявление в отделениях Пенсионного фонда Украины.

Получить "Пакет" сможет любая украинская семья, но деньги можно будет потратить исключительно на вещи для школы и рассчитываясь карточкой.

Важно: новая помощь к школе первоклассникам не повлияет на получение субсидии или другой соцпомощи.

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