"Пакунок школяра" - новая государственная инициатива, по которой предусмотрена выплата школьникам 5000 гривен. Украина таким образом старается создать условия, чтобы семьи оставались жить и работать дома. Кто имеет право получить "Пакунок школяра" и как оформить эту помощь - читайте ниже.
"Пакунок школяра" - кто и как может получить 5000 грн
Выплата 5000 грн школьникам - это, как уже говорили, помощь родителям первоклассников. За эти деньги, собирая ребенка первый раз в первый класс, можно будет купить канцтовары, книги, одежду и обувь. Помощь предусмотрена для родителей, которые отправляют детей первый класс на офлайн-обучение.
Как получить "Пакунок школяра":
- записать ребенка в школу;
- подать заявление через "Дія";
- ожидать поступление денег на карточку.
Те, кто не пользуется приложением "Дія" смогут написать заявление в отделениях Пенсионного фонда Украины.
Получить "Пакет" сможет любая украинская семья, но деньги можно будет потратить исключительно на вещи для школы и рассчитываясь карточкой.
Важно: новая помощь к школе первоклассникам не повлияет на получение субсидии или другой соцпомощи.