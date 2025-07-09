Несложный уход за букет продлит его срок годности до двух недель.

Букет роз - явление красивое, но недолговечное. Без заботы цветы не сохранятся свежими и недели. Рано или поздно растения увянут, но вы можете отсрочить это время. Флористыпридумали, что добавить в воду, чтобы розы стояли дольше. Такая хитрость продлит срок годности букета до 14 дней.

Как сохранить розы в вазе надолго свежими

Правила ухода за цветами назвало издание Southern Living. Недостаточно просто поставить их воду. Сначала обязательно вымойте и по возможности продезинфицируйте вазу. Наполните на треть водой комнатной температуры. С букета снимите все элементы упаковки и поставьте в емкость. Если нижние листья оказались под водой, то удалите их, чтобы не было гниения.

Чтобы розы дольше стояли, в вазу стоит добавлять питательные подкормки. Они убивают бактерии и питают стебли микроэлементами, которые отсрочивают увядание.

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Вариантов, что добавить в воду для роз, есть несколько:

две ложки уксуса + две ложки сахара;

две измельченные маленькие таблетки аспирина;

три капли водки;

две ложки лимонного сока + одна ложка сахара + половина ложки отбеливателя.

Меняйте воду каждый день и добавляйте выбранное средство. Также раз в 2-3 дня желательно обрезать стебли роз острым секатором под углом 45°. Так они будут лучше впитывать жидкость.

Ещё один простой способ, как продлить жизнь роз в вазе - не хранить под прямыми лучами днём и ставить в прохладное место на ночь. Можно даже оставлять букет ночевать в холодильнике. Помните, что цветы не любят яркого света и сквозняка.

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