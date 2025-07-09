Рассказываем, будет ли перевод часов в Украине этой осенью или эту традицию отменят.

В Украине каждый год поднимают вопрос, стоит ли сохранять переход на зимнее и летнее время. Отменить сезонную смену стрелок пытались не раз, однако механизм продолжал действовать. Рассказываем, будет ли перевод часов на зимнее время в 2025 году.

Перевод часов 2025 с летнего времени на зимнее - что нужно знать

В Украине, как уже говорили, давно идут споры о том, нужно ли переводить часы в одну сторону, а затем обратно каждую весну и осень. В 2021–2023 годах Верховная Рада несколько раз рассматривала идею, чтобы отказаться от сезонного перевода стрелок - даже приняли законопроект о едином киевском времени (речь шла об отмене перехода с зимнего времени на летнее). Впрочем, он так и не получил подписи президента, поэтому законом не стал. В Украине пока сохраняется перевод стрелок часов на летнее и зимнее время.

Когда переводить часы в 2025 году на зимнее время

Точной даты, когда переводить часы на зимнее время (впрочем, как и на летнее) нет - осенью это происходит в последнее воскресенье октября, поэтому каждый год выпадает на разные дни.

Видео дня

В 2025 году перевод стрелок на зимнее время должен состояться в ночь с 25 на 26 октября - в 4:00 стрелки переведут на час назад, то есть, мы сможем поспать на час дольше.

Цифровая техника - смартфоны, компьютеры и смарт-часы - переведет время автоматически. Кварцевые будильники, механические часы нужно будет перевести вручную - украинцы, как правило, делают это накануне вечером.

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