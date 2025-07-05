В ролике можно увидеть первые 3 минуты игры.

В сеть попала начальная катсцена Silent Hill f, её снял один из участников панели, посвящённой игре на фестивале Anime Expo в Лос-Анджелесе.

По словам очевидцев с Reddit, посетителей заранее предупредили, что съёмка запрещена, но, как видно, это не остановило всех. Судя по утечке, на панели показали вступление игры, вероятно, синематик, с которого начнётся сюжет.

Один из зрителей рассказал, что сам геймплей ограничился коротким фрагментом: героиня по имени Хинако шла по тропинке, подошла к святилищу, выбрала действие "помолиться", после чего развернулась и ушла.

Видео дня

Никаких боевых сцен не показали, основное внимание было уделено разговору с геймдиректором, сценаристом и композитором проекта.

Сама Silent Hill f расскажет о школьнице Симидзу Хинако, которая исследует родной город на фоне сгущающегося тумана и всё более искажённой реальности.

Релиз Silent Hill f запланирован на 25 сентября. Игра будет доступна на ПК, Playstation 5 и Xbox Series.

Ранее актриса главной героини Silent Hill f поделилась, что едва не потеряла рассудок из-за роли. Като Конацу говорит, что слишком долго пробыла в шкуре Хинако в мире Silent Hill.

Кроме того, недавно в сети раскритиковали новый фильм по Silent Hill. Фильм Return to Silent Hill покажет события второй части игры.

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