Все они демонстрируют отличное соотношение цены-качества и еще не скоро устареют.

Авторитетные обзорщики с PC Gamer протестировали все видеокарты, выпущенные в этом поколении, и составили подборку наиболее удачных графических ускорителей, которые можно приобрести в июле 2025 года.

У журналистов получился небольшой список из пяти моделей. Все они имеют отличное соотношение цены и качества и еще не скоро устареют.

Лучшая видеокарта для большинства геймеров – AMD Radeon RX 9070. У этой карты разумное соотношение цены и производительности. Она хорошо справляется с играми в 1440p в нативном разрешении и прекрасно показывает себя с трассировкой лучей.

– AMD Radeon RX 9070. У этой карты разумное соотношение цены и производительности. Она хорошо справляется с играми в 1440p в нативном разрешении и прекрасно показывает себя с трассировкой лучей. Лучшая по соотношению цена/качество – Radeon RX 9060 XT на 16 ГБ. Она не слишком дорогая (~17 000 грн), при этом демонстрирует отличную производительность и будет оставаться актуальной для 1080р-гейминга на ближайшие 3-4 года.

– Radeon RX 9060 XT на 16 ГБ. Она не слишком дорогая (~17 000 грн), при этом демонстрирует отличную производительность и будет оставаться актуальной для 1080р-гейминга на ближайшие 3-4 года. Лучшая бюджетная видеокарта – Arc B570 от Intel. С учетом ценника (~10 000 грн), конкурентов у нее немного. Это оптимальный вариант для игр в разрешении 1080p при максимальных настройках графики и для игр в 1440p на минималках.

– Arc B570 от Intel. С учетом ценника (~10 000 грн), конкурентов у нее немного. Это оптимальный вариант для игр в разрешении 1080p при максимальных настройках графики и для игр в 1440p на минималках. Лучшая видеокарта среднего класса – GeForce RTX 5070 Ti. Это самый доступный ускоритель для комфортного гейминга в разрешении 4K. А еще карточка хороша для трассировки лучей.

– GeForce RTX 5070 Ti. Это самый доступный ускоритель для комфортного гейминга в разрешении 4K. А еще карточка хороша для трассировки лучей. Лучшая видеокарта высокого класса – GeForce RTX 5090. Хотя она всего на 30% быстрее RTX 4090, в мире банально нет другого потребительского GPU, который бы приблизился к его мощности. Так, с технологией DLSS 4 MFG можно получить до 500 fps в играх в 4К.

Видео дня

Свежий опрос Steam показал, что самой популярной видеокартой у геймеров является мобильная RTX 4060. За ней идут RTX 3060 и обычная RTX 4060. Что касается 50-й серии GeForce, то самой популярной GPU нового поколения является RTX 5070.

Меж тем NVIDIA по-тихому прекращает поддержку видеокарт GTX 700, 900 и 1000. Следующий крупный апдейт драйверов станет для них последним.

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