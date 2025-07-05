По данным Financial Times, в 2021 году каждый сотрудник Valve приносил компании 3.5 миллиона долларов в год.

Компания Valve, которой принадлежит Steam, остаётся одной из самых прибыльных и при этом малочисленных в индустрии. Раньше масштабы их доходов были неизвестны, но теперь у нас есть точные цифры.

В 2021 году, по утечке, которую заметили журналисты Financial Times, только комиссия от продаж в магазине Steam принесла компании около 2 миллиардов долларов за год.

С учётом операционной прибыли почти в 60%, это даёт примерно 1.2 миллиарда чистого дохода. И это только от Steam, без учёта собственных игр, как CS2 или Dota 2.

Видео дня

В компании тогда работало всего 336 человек. То есть каждый из них в среднем приносил Valve по 3.5 миллиона долларов прибыли. А если считать только тех, кто работает непосредственно над Steam (около 114 человек), выходит аж 11.4 миллиона прибыли на одного.

Для сравнения: у Facebook (Meta) этот показатель в 2018 году составлял 780 тысяч долларов, а у Apple - около 476 тысяч.

И, напомним, это данные за 2021 год, а ведь 2024-й стал лучшим годом для Steam за всю историю. Тогда продажи свежих релизов оказались наивысшими.

Ранее мы рассказывали, что аналитики выяснили, какие жанры игр в Steam самые популярные. Только на экшены приходится 58% выручки.

Вас также могут заинтересовать новости: