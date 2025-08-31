Игроки раскритиковали главное меню Battlefield 6, но разработчики не будут переделывать его

Даже на релизе меню останется немного неуклюжим, рассказал технический директор проекта.

Разработчики Battlefield 6 признали один из самых обсуждаемых минусов недавней беты - неудобное меню и перегруженный интерфейс.

Как рассказал технический директор проекта Кристиан Буль PC Gamer, полноценной переработки ждать к релизу не стоит, но часть критики будет учтена:

"Я не могу сказать точно, что именно мы исправим. Мы не будем переделывать меню с нуля прямо перед запуском, но определённые улучшения внесём на основе самых частых отзывов. Вероятно, интерфейс всё ещё будет казаться немного неуклюжим на релизе, но мы продолжим его дорабатывать после выхода".

Интерфейс Battlefield 6 выполнен в духе "Netflix-меню" с яркими плитками, крупными секциями и максимум визуальной информации. Такой подход сейчас популярен в онлайновых играх, он помогает удерживать внимание игроков. Но для многих фанатов это оборачивается простой проблемой - нужный раздел приходится искать дольше, чем хотелось бы.

Ранее мы рассказывали, что EA опубликовала окончательные системные требования Battlefield 6. ПК-версия предложит поддержку DLSS, FSR, 4К-графику и свыше 600 настроек.

