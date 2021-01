До конца января подписчики сервиса Game Pass получат девять новых игр себе в коллекцию.

Компания Microsoft опубликовала список игр, которые вместе с научно-фантастическим экшеном Control пополнят библиотеку Game Pass на ПК, консолях Xbox, а также на Android-устройствах благодаря сервису облачного гейминга xCloud.

Как отметила компания в официальном блоге Xbox, в январе библиотеку Game Pass пополнят следующие игры:

Control (ПК) – 21 января;

Desperados III (Android, Xbox, ПК) – 21 января;

Donut County (Android, Xbox, ПК) – 21 января;

Outer Wilds (Android) – 21 января;

Cyber Shadow (Android, Xbox, ПК) – 26 января;

The Medium (Xbox Series X/S, ПК) – 28 января;

Yakuza 3 Remastered (Android, Xbox, ПК) – 28 января;

Yakuza 4 Remastered (Android, Xbox, ПК) – 28 января;

Yakuza 5 Remastered (Android, Xbox, ПК) – 28 января.

Также Microsoft поделилась списком игр, которые покинут библиотеку сервиса 28 января. Среди них следующие проекты:

Death Squared (Xbox);

Death’s Gambit (ПК);

Final Fantasy XV (Xbox, ПК);

Fishing Sim World: Pro Tour (Xbox, ПК);

Gris (ПК);

Indivisible (Xbox, ПК);

Reigns: Game of Thrones (ПК);

Sea Salt (Xbox; ПК).

В свою очередь владельцы консолей PlayStation в январе смогут получить по подписке PS Plus экшен Shadow of the Tomb Raider, ролевую игру GreedFall, а также Maneater. Кроме того, владельцам PlayStation 5 доступна библиотека PS Plus Collection из 20 лучших хитов прошлого поколения консолей.

Подписывайтесь на канал УНИАН Игры в Telegram

Автор: Сергей Коршунов