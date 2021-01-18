Игра пополнит библиотеку сервиса Game Pass на ПК 21 января.

Финский научно-фантастический экшен Control пополнит библиотеку сервиса Xbox Game Pass на ПК. С 21 января все подписчики смогут опробовать игру бесплатно.

Как отметила компания Xbox в Твиттере, пользователям на ПК достанется стандартная версия Control. Дополнения AWE и The Foundation придется покупать дополнительно.

Напомним, что в декабре 2020 года Control пополнил библиотеку сервиса Game Pass на консолях Xbox.

Подробней про Control

Control – это научно-фантастический экшн, действия которого разворачиваются в Бюро – секретном агентстве, расположенном в Нью-Йорке.

По сюжету после вторжения потусторонних сил внутрь здания, игрок пытается взять контроль над организацией и отбить агентство от угрозы. Для этого нужно сочетать огнестрельное оружие со сверхъестественными способностями.

Игра вышла 27 августа 2019 года и получила положительные отзывы от пользователей и СМИ.

Продажи игры превысили 2 миллиона копий.

Релиз улучшенной версии игры для консолей нового поколения – Control: Ultimate Edition – состоится в начале этого года. Однако само издание уже доступно на PlayStation 4, Xbox One и ПК.

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Автор: Сергей Коршунов