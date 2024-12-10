Мировая премьера продолжения культовых "28 дней спустя" и "28 недель спустя" запланирована на 20 июня 2025 года.

Кинокомпания Sony Pictures показала первый трейлер постапокалиптического зомби-хоррора "28 лет спустя" (28 Years Later) от режиссера Дэнни Бойла и сценариста Алекса Гарленда, который станет продолжением культовых "28 дней спустя" (2002) и "28 недель спустя" (2007).

Как понятно по названию, события нового фильма происходят почти через три десятилетия с тех пор, как вирус ярости вырвался из лаборатории биологического оружия. Сумевшие выжить люди до сих пор живут небольшими группами в условиях жесткого карантина. Одно из таких сообществ нашло пристанище на небольшом острове, соединенном с материком лишь надежно защищенной дамбой. Когда один из членов группы покидает остров на миссию в темное сердце материка, он открывает тайны, чудеса и ужасы, которые изменили не только инфицированных, но и других выживших.

Главные роли в фильме получили Джоди Комер ("Персонаж", "Байкеры","Последняя дуэль", сериал "Убивая Еву"), Аарон Тейлор-Джонсон ("Скоростной поезд", "Каскадер", "Крейвен-охотник", "Носферату") и Рэйф Файнс ("Список Шиндлера", "Английский пациент", "King's Man: Начало","Меню").

Также ходят слухи, что в фильме появится Киллиан Мерфи ("Пекло", "Начало", "Оппенгеймер", сериал "Острые козырьки"), который в первом фильме трилогии воплотил образ главного героя Джима. Какой именно будет его роль в новом фильме, пока неизвестно, ведь его судьба в финале "28 дней спустя" осталась неизвестной – выжил ли он вообще или превратился в зомби.

Как и "28 дней спустя", Дэнни Бойл (также известный по фильмам "На игле", "Пляж", "Пекло", "Миллионер из трущоб", "Стив Джобс") по сценарию Алекса Гарленда (который сам после этого выбрал путь режиссера и снял такие фильмы, как "Ex Machina", "Аннигиляция", "Мужской род" и "Восстание штатов").

При этом оба они не работали над второй частью трилогии "28 недель спустя" – ее поставил испанский режиссер Хуан Карлос Фреснадильо, также выступив одним из сосценаристов.

Мировая премьера фильма запланирована на 20 июня 2025 года.

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